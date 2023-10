SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tori Spelling, 50, atriz conhecida pela série "Barrados no Baile", precisou deixar sua casa com os filhos por causa de um homem com um fuzil.

Há pouco tempo atrás, a famosa virou notícia por ser vista morando com os cinco filhos em um trailer. Agora, eles já estão morando em uma nova residência.

Spelling e a família precisaram abandonar o novo lar às pressas após uma equipe da SWAT entrar em seu condomínio. Eles estão atrás de um homem armado com um fuzil AR-15.

Toda a vizinhança teve que abandonar o local até que o suspeito fosse encontrado. Testemunhas contaram à imprensa internacional que um homem vizinho da casa alugada de Tori estava escondido e armado.

A polícia levou um homem preso. Não houve troca de tiros e ninguém saiu ferido.