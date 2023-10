SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao longo dos dias, mais detalhes do novo livro de memórias de Britney Spears vem à tona. A obra, que deve chegar no próximo dia 24 às lojas, apresenta mais detalhes do conturbado relacionamento entre a artista e o cantor Justin Timberlake, que durou três anos e chegou ao fim em 2002.

Após Britney dizer que fez um aborto de um filho que Timberlake não queria ter, agora outro trecho revelado pelo New York Times dá conta de que o término do namoro de ambos foi traumático.

Segundo ela, o músico iniciou por mensagem de texto o rompimento, deixando-a "devastada" e fantasiando em abandonar o show business.

Outro trecho mostra que Britney via a mídia a tratando como uma "prostituta que partiu o coração do menino de ouro da América" e que, na realidade, ela "estava em coma na Louisiana enquanto ele corria feliz por Hollywood". O cantor não se pronunciou.

Outros detalhes já haviam sido divulgados. Dentre eles que as críticas que recebia do pai durante sua tutela, a tensão durante o VMA de 2001 e as bebedeiras com a própria mãe.