SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS0 - Duda Beat utilizou suas redes sociais para emitir um novo comunicado com um pedido de desculpas a Felipe Vassão, mencionado anteriormente como um dos autores da faixa "Magia Amarela", veiculada pela campanha da Bauducco. Em publicação nas redes sociais nesta quinta-feira (19), a equipe da cantora esclareceu que Vassão não se envolveu com a criação do projeto.

"Nós, da Equipe Duda Beat, queremos nos retratar, retificar e esclarecer a citação do nome de Felipe Vassão em nossas manifestações anteriores sobre a campanha Magia Amarela, da marca Bauducco. Para que não haja dúvidas, Felipe Vassão não teve nenhum envolvimento ou participação na criação da faixa Magia Amarela, ou de qualquer outro elemento da campanha", começa o texto.

A nota continua demonstrando respeito e admiração pelo trabalho de Felipe Vassão e procura corrigir quaisquer mal-entendidos que possam ter surgido anteriormente devido a declarações equivocadas.

A polêmica envolvendo Juliette e Duda Beat surgiu quando a canção "Magia Amarela" foi acusada de plágio. Os criadores de "AmarElo", de Emicida, denunciaram a semelhança de vários elementos na canção e no projeto.

Na noite de quarta-feira (18), a Bauducco, responsável pela campanha publicitária com a música, cancelou toda a ação e anunciou que a canção seria retirada das plataformas digitais.