SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A filha de Jenny Miranda, Bia, fez uma série de stories na tarde desta quinta-feira (19) comentando a expulsão de Rachel Sheherazade em A Fazenda 15. A influenciadora, que foi vice-campeã de A Fazenda 14, criticou a postura da mãe -as duas não tem uma boa relação- e afirmou que as energias do universo atuam nos momentos certos.

"É o que sempre falo: o mundo não gira, ele capota. O carma vem pra você. E ela achou que ia entrar, ia ser amada, porque eu fui amada, de tantos seguidores que ganhei, achou que ia entrar e ia dar de vítima, de mãe perfeita e todos iam acreditar?", afirmou Bia.

Em seguida, ela conta que não há como a pessoa fingir algo dentro do reality. "Se você é pessoa ruim, você vai mostrar sua cara e foi o que aconteceu. Saí desse inferno que era viver com ela e hoje tenho minha própria casa, minha família, e ela não, só está recebendo o que ela fez com todos a vida toda, ela não tem família."

Nas redes sociais, muitos usuários criticaram a postura de Jenny diante da briga com Rachel. Todos os detalhes da expulsão da jornalista serão divulgados na noite desta quinta no reality.