SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Halloween deste ano vai ser diferente nas várias festas de celebridades americanas que, como já é tradição, inundam as redes sociais com seus convidados em fantasias superproduzidas e que muitas vezes homenageiam personagens populares do cinema, da TV e do streaming.

Isso porque, com a greve de atores em Hollywood, o sindicato da categoria proibiu seus membros de vestir fantasias que possam ajudar a promover filmes e séries lançados recentemente por estúdios que foram impactados pela paralisação.

Apontados como personagens populares para esta temporada de Dia das Bruxas, Barbie, Ken, Wandinha, super-heróis da Marvel e desenhos da Disney não poderão ser imitados pelos atores em greve.

O sindicato emitiu um comunicado nesta quinta-feira, dia 19, em que pede a seus membros que "escolham fantasias inspiradas em personagens genéricos, como fantasmas, zumbis, aranhas etc.". Figuras de produções não afetadas pela greve também estão liberadas, como desenhos animados da TV.

"Vamos usar nosso poder coletivo para mandar uma mensagem clara e alta para nossos empregadores de que não vamos promover seus conteúdos sem um contrato justo."