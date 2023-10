SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma carta assinada por mais de 2.000 atores, artistas e músicos, incluindo Tilda Swinton, Steve Coogan e a estrela de "Outlander", Sam Heughan, foi duramente criticada por condenar Israel sem fazer menção aos ataques do Hamas, que deu início à guerra.

O documento aberto do grupo Artistas pela Palestina no Reino Unido afirmou que os ataques aéreos israelenses e a decisão do governo de cortar o fornecimento de alimentos, água e combustível para a região equivalem a "crimes de guerra". "Nossos governos não estão apenas tolerando crimes de guerra, mas também ajudando e apoiando tais ações", afirmou a carta, que também foi assinada por Charles Dance, de "Game of Thrones", e pela atriz Miriam Margolyes, que interpretou a Professora Sprout em "Harry Potter".

"Haverá um momento em que eles serão responsabilizados por sua cumplicidade", continua o texto. "Mas, por enquanto, ao condenar cada ato de violência contra civis e cada violação do direito internacional, quem quer que os cometa, nossa obrigação é fazer todo o possível para pôr fim à crueldade sem precedentes contra Gaza. Somos a favor do movimento global contra a destruição de Gaza e o deslocamento em massa do povo palestino."

A carta não faz menção ao fato de que os terroristas do Hamas mataram pelo menos 1.400 pessoas e mantiveram cerca de 200 reféns. Várias autoridades do Reino Unido condenaram a carta, com David Mencer, ex-diretor dos Amigos Trabalhistas de Israel, chamando-a de "bobagem". "Convido este grupo de desajustados e excêntricos a resgatar suas carreiras em declínio e tentar a sorte como artistas em Gaza sob o regime do Hamas", disse ele ao Telegraph.

O ministro Giles Watling, que integra o comitê de cultura, mídia e esportes, reconheceu que se trata de "uma situação muito complicada politicamente e historicamente".

Recentemente, outros famosos fizeram uma carta de apoio a Israel - veja acima quem a assinou.