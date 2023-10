SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sem nenhuma solução à vista, a invasão russa na Ucrânia continua rendendo elogiadas produções em festivais mundo afora, como o documentário "Liberdade em Chamas", de Evgeny Afineevsky, no É Tudo Verdade.

Na 47ª Mostra, um dos destaques é "20 Dias em Mariupol", do fotojornalista e correspondente de guerra ucraniano Mstyslav Chernov, que testemunha o cerco à cidade do título. A guerra que se arrasta desde fevereiro de 2022 também originou "Fotofobia", que apresenta o conflito pelos olhos de um menino cuja família se esconde em uma estação de metrô.

Já o estado de permanente tensão entre Israel e Palestina é retratado em "Água Salgada", da alemã Henrika Kull. A Mostra ainda reprisa em 4K uma cópia restaurada do clássico "Underground - Mentiras de Guerra" (1995), de Emir Kusturica, um dos homenageados do ano. Confira alguns filmes sobre conflitos no mundo.

20 Dias em Mariupol

20 Days in Mariupol, Ucrânia, 2023. Direção: Mstyslav Chernov. 94 min.

Premiado com o Pulitzer, o diretor e fotojornalista Chernov acompanha os esforços de um grupo de jornalistas ucranianos (os únicos repórteres na cidade) que tentam documentar a invasão russa. O documentário é o representante da Ucrânia na corrida pelo Oscar de filme internacional.

Água Salgada

Südsee, Alemanha, 2023. Direção: Henrika Kull. Com: Liliane Amuat, Dor Aloni e Yuval Levi. 89 min.

Apesar de se conhecerem há pouco tempo, um rapaz israelense e uma jovem alemã resolvem viajar juntos até a casa dos pais dele, entre as montanhas de Tel Aviv e Jerusalém. O Domo de Ferro, que intercepta ataques aéreos vindos de Gaza, oferece uma pequena proteção enquanto eles passam dias tensos à beira da piscina.

O Espectro do Boko Haram

Le Spectre de Boko Haram, Camarões/França, 2023. Direção: Cyrielle Raingou. 75 min.

O documentário retrata um grupo de crianças no extremo norte de Camarões, onde o grupo terrorista Boko Haram lidera ataques desde 2014. Entre os jovens, está a estudiosa Falta, que lida com a morte do pai em um atentado, e os irmãos Mohamad e Ibrahim, que já carregam traumas do passado.

Fotofobia

Photophobia, Eslováquia/Rep. Tcheca/Ucrânia, 2023. Direção: Pavol Pekarcík, Ivan Ostrochovsky. 71 min.

Mais um documentário relacionado à invasão russa na Ucrânia. Desta vez, na cidade de Kharkiv, o protagonista é o garoto Niki, de 12 anos, cuja família buscou abrigo em uma estação do metrô para fugir dos perigosos ataques que se intensificam na superfície. Enquanto aumenta sua vontade de sair do subterrâneo, ele conhece uma menina de 11 anos, Vika, também escondida no subsolo. O filme é o representante da Eslováquia na corrida pelo Oscar de filme internacional.

Portal dos Sonhos

Darvazeye Royaha, Irã/França/Noruega, 2023. Direção: Negin Ahmadi. 78 min.

No norte da Síria, a diretora busca o significado do que é ser mulher ao encontrar as guerrilheiras curdas, muitas delas, sobreviventes de abusos perpetrados por radicais muçulmanos. Enquanto acompanha o grupo, o documentário também questiona o preço da liberdade e da igualdade de gênero na região.

Vale do Exílio

Valley of Exile, Canadá/Líbano, 2023. Direção: Anna Fahr. Com: Maria Hassan, Hala Hosni e Michel Hourani. 106 min.

No início da guerra na Síria, duas irmãs fogem de Damasco, destruída pelos confrontos, e encontram abrigo em um assentamento no Líbano.

Uma está grávida de oito meses e pensa em reencontrar o marido, a outra espera achar o irmão caçula, que está desaparecido. Sem familiares, elas buscam apoio em outras mulheres que estão no exílio.

Dica bônus

Underground - Mentiras de Guerra

Underground, Sérvia/Alemanha/França/Hungria/Rep. Tcheca, 1995. Direção: Emir Kusturica. Com: Miki Manojlovic, Lazar Ristovski e Mirjana Joko vic. 170 min.

Na Segunda Guerra, após Belgrado ser bombardeada, Marko esconde seu amigo e a família dele no porão de sua casa, que também é usada para esconder armamentos da resistência. No entanto, os dois amigos se apaixonam pela mesma mulher. Para mantê-los por perto, Marko esconde o fim do conflito por duas décadas. Em tom de alegoria, o longa de Kusturica, um dos homenageados da 47ª Mostra, levou a Palma de Ouro de 1995. O filme será exibido em cópia restaurada em 4K.

