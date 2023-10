SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Boninho afirmou, na noite desta quinta-feira (19), que a Globo vai exibir um novo reality show a partir de 2024. O anúncio ocorreu durante o Upfront, evento em que a emissora anuncia a programação do próximo ano para o mercado publicitário.

Sem dizer o nome da atração, o diretor disse à plateia que o reality será, sobretudo, musical e um dos maiores já produzidos pela Globo. "Um novo reality, com todos os elementos que vocês gostam: música, convivência, relacionamento", ele afirmou.

A transmissão do programa será 24 horas e realizada nas diversas plataformas da empresa. A exemplo do Big Brother Brasil, o público decidirá o ganhador do novo reality show, que estreia no segundo semestre do ano que vem.

Já o BBB 24 começa a ser exibido no dia 8 de janeiro. No mesmo evento para o mercado publicitário, a Globo afirmou que Tadeu Schmidt, apresentador do BBB, ganha, em 2024, um outro programa ao vivo sobre os Jogos Olímpicos de Paris.