ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Ídolo do Flamengo e fora do futebol desde o fim do ano passado, Diego Ribas, 38, decidiu se tornar um comunicador. Seu contrato como comentarista da Globo é diferente de outros para que ele tenha liberdade para usar suas redes. E com os primeiros projetos, conseguiu grande êxito.

O principal lançamento foi o podcast 10 e Faixa, onde conversa com personalidades --mas não só do esporte. A primeira temporada conseguiu 4 milhões de visualizações, e angariou 391 mil inscritos, um bom número para um projeto novo.

À reportagem, Diego Ribas explica por que decidiu ir por esse caminho e não trabalhar diretamente no campo e bola após sua aposentadoria.

?Sempre ouvi das pessoas que eu me expressava bem, me comunicava bem. Eu sempre gostei disso, por isso tinha a intenção. Pensava em como construir essa habilidade ao meu favor, por isso cheguei às palestras, podcast e comentários da TV. Acredito que um projeto complemente o outro", afirmou.

Diego credita os bons números de seu podcast aos convidados da primeira temporada. Foram entrevistados nomes de diferentes áreas, e nao só o futebol. Gente como como Zico, Gabigol, Renata Silveira, João Branco, o empresário Rony Meisler, o influenciador Renê Silva e o chef Felipe Bronze. Uma segunda leva de episódios já está em preparação.

"A primeira temporada foi um sucesso, principalmente por ter tido a oportunidade de conversar com tantas pessoas especiais, aprender com elas. Foi bem desafiador, mas estar frente a frente com pessoas gigantes é um privilégio enorme. Me preparei muito para isso, e me senti muito bem. A segunda temporada será lançada em breve, novamente com pessoas especiais", diz.

Diego não nega que começar a carreira fora dos campos na Globo ajudou. Assim que aposentou, o ex-meia foi contratado pela emissora para comentar jogos na Copa do Mundo do Catar. Seu desempenho foi tão elogiado que a emissora fez propostas e Diego comenta partidas do Brasileirão e da Libertadores da América.

"A participação durante a Copa do Mundo na Globo foi uma experiência fantástica, não poderia ter estreia melhor. Já iniciei essa trajetória participando da principal competição esportiva do planeta, em conexão com milhões de pessoas", comenta.

"Ciente dessa responsabilidade, me aprofundei muito nas pesquisas e nos estudos de cada seleção presente nos jogos em que participei, aprendizado que levei para todas as partidas nas quais trabalho hoje e também para os episódios do 10 e Faixa", explica.

Para as novas entrevistas, Diego já mira convidados que quer conversar. Ele tenta trazer apresentadores da Globo e Mano Brown, dos Racionais MCs.

"Eu tenho muitos nomes que eu desejo bater um papo e receber no podcast. Ronaldo Fenômeno, Mano Brown, Marcos Mion... Esses são alguns gigantes com os quais quero trocar uma ideia, aprender com eles, e mostrar como eles pensam e agem frente aos desafios da vida", completou.