SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda mineira Jota Quest anunciou uma turnê nacional para celebrar seus 25 anos de trajetória --com shows em arenas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Recife, além de datas que serão anunciadas.

Na capital paulista, a turnê "Jota25 - Arenas" está marcada no Allianz Parque para o dia 15 de junho de 2024. A data está distante, mas os ingressos já estão à venda no site Ticket 360.

As entradas partem e R$ 160, na cadeira inferior do estádio, e vão até R$ 700, para uma cadeira na mesa diamante mais próxima ao palco.

No repertório do grupo, vão aparecer clássicos como "Só Hoje" e "Amor Maior", mas também canções mais recentes do novo álbum "De Volta Ao Novo", de outubro deste ano.