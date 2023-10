SÃO PAULO,SP (FOLHAPRESS) - A cantora Alcione está processando o dono do Bar da Alcione, a Casa da Marrom, estabelecimento localizado na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, por atrasos nos pagamentos.

A ação contra o empresário Vinícius Correa, que corre em segredo de Justiça, pede que o nome da cantora deixe de ser usado pela casa. A informação foi antecipada pela coluna de Ancelmo Gois e confirmada pela Folha.

Procurada pela reportagem, a assessoria do estabelecimento não respondeu aos questionamentos até a publicação desse texto.

A artista permitiu que o espaço no CasaShopping, inaugurado no final de 2020, fosse batizado em sua homenagem mediante sua participação financeira nos lucros. Agora, ela alega calote e diz não concordar com a prestação das contas do local.

O espaço ganhou uma extensão com o Casarão da Marrom, no Catete, zona sul da capital fluminense, no final de 2021, mas foi fechado no ano seguinte.

Depois de uma apresentação nesta sexta (20) em Santo André, Alcione tem shows marcados para a próxima semana no Rio de Janeiro.