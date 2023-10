SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu nesta sábado (21) o músico Alex Moreira, um dos fundadores do trio Bossacucanova, junto de Márcio Menescal e Marcelinho da Lua. Com eles, desde 1997, uniu a bossa nova com a música eletrônica, venceu o Prêmio da Música Brasileira em 2015 e foi indicado duas vezes ao Grammy Latino.

Moreira tinha 58 anos. A causa da morte, confirmada nas redes sociais, não foi informada pela família.

Alexandre de Souza Moreira também atuou ao lado de nomes da MPB como João Donato e Angela Rorô, seja como produtor de discos ou engenheiro de gravação também de CDs de Tom Jobim, Os Cariocas, Fat Family e Rita Lee, entre outros, além de ter sido responsável pela masterização de toda a obra de Baden Powell.

Tecladista, também se destacou nos estudos de violão clássico, piano, contrabaixo e percussão.

Moreira era casado com a cantora Cris Delanno, que também participava de apresentações do Bossacucanova e com quem formou o duo Parde2. O primeiro álbum da dupla foi lançado em 2020 com repertório autoral e parceria com nomes como Carlos Lyra, Hyldon e Marcos Valle.

A família do músico marcou a o velório para a próxima segunda-feira (23) no Cemitério Vertical Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro.

Sobre o músico, o artista Lucio Mauro Filho escreveu no Instagram: "Muito da alegria que tenho experimentado na música atualmente, aprendi com ele em nossa colaboração para o Rio Bossa.

Uma cabeça brilhante, de uma disponibilidade emocionante, que embarcou nas minhas loucuras de forma muito carinhosa e juntos vivemos noites mágicas recebendo os amigos mais talentosos, de Tiago Abravanel á Carlos Lyra, sempre ao lado dos Bossacucanova e da nossa diva Cris."