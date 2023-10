SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A música "Baby One More Time", quase não virou hit de Britney Spears. Isso porque o seu criador, Max Martin, ofereceu a canção também para o Backstreet Boys, Robyn e TLC, que não aceitaram fazer a gravação, afirma o TMZ.

O produtor sueco já tinha trabalhado com os artistas antes, criando hits de suas carreiras como "Quit Playing Games" e "Show Me Love".

Na época, Britney Spears, com 16 anos, aceitou gravar a música, que se tornou um sucesso instantâneo. "Baby One More Time" ficou em primeiro lugar na Billboard e foi indicada ao Grammy, além de ser eleita uma das 500 melhores canções de todos os tempos pela Rolling Stone.

A faixa completa 25 anos essa semana, junto com o lançamento nas livrarias de seu livro de memórias, "The Woman in Me".