SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - João Guilherme Silva alcançou a audiência da despedida de seu pai, Faustão, na Band. A estreia de Programa do João teve 2,1 pontos de audiência no último sábado (21).

O valor é próximo da média das últimas edições de Faustão na Band. O último dia de Fausto Silva na emissora teve 2,3 pontos, de acordo com os dados do Kantar Ibope.

O Programa do João quer resgatar o espírito do Perdidos na Noite, que Faustão estreou aos 36 anos no Teatro Gazeta, buscando chamar o público e se afastar dos estúdios.

"A gente quer trazer quem está na plateia, nada programado. O cara quer cantar, quer mostrar seu talento, é só subir no palco", disse ele à Folha de S.Paulo poucos dias antes da sua estreia.