SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O início da sexta semana em A Fazenda 2023 (Record) foi agitado. Na véspera da formação da quinta roça da temporada, estratégias começaram a ser discutidas para o "fogo no feno".

'TÉRMINO' DE JAQUE E LUCAS

Após Simioni e Lily indicarem que Jaquelline queria beijar Tonzão, a peoa e Lucas conversaram e definiram que voltarão a ser amigos.

A peoa brincou que beijaria outro antes da festa na sexta-feira (20), mas não mencionou ninguém.

Jaquelline: "Já conversei com quem tinha que conversar."

Lucas: "Já conversou com o Tonzão e tudo?"

Jaquelline: "Sim."

Lucas: "E aí, qual foi o desfecho?"

Jaquelline: "Não quero falar disso, não. Já falei ontem demais. Não quero mais tocar no assunto."

Lucas: "Fiquei meio confuso depois do que você falou na gincana lá. Falou que realmente não sabia se tinha falado ou não, se falou brincando."

Jaquelline: "Porque eu não lembro. Não vou confirmar, não vou falar que não. Se ela está falando que falei... eu não lembro, em nenhum momento, de ter falado o nome do Tonzão. Até porque eu não vou ficar brincando e falando. Se ela está falando que falei, como eu vou negar?".

RECOMENDAÇÃO

Na piscina, Jenny Miranda recomendou Cezar Black a se distanciar de Kally. A Fazendeira pontuou que era a postura adequada a ser tomada com a aproximação entre os dois.

"A melhor coisa que você tem a fazer hoje, por mais que doa, é se afastar. Quem precisa trabalhar com o público, quem precisa de uma imagem lá fora, precisa de oportunidades, não quer queimar a reputação com uma coisa que não está acontecendo. Se estivesse ainda acontecendo, show, mas não está. A melhor coisa que você tem a fazer é isso mesmo [se afastar], e vamos ver na sexta-feira como ela vai se posicionar nas bebidas e deixar que o povo daqui tome a decisão quanto a isso", disse Jenny.

JOGO SOLO?

Após ter uma DR (discussão da relação) com Jaquelline e terminar o romance que estavam vivendo, Lucas afirmou que está sozinho e não joga mais com o grupo Pôr do Sol.

"O meu jogo eu vou jogar sozinho. Até porque eu gosto muito do André, ele é f*da para car*lho, só que a gente tem um pensamento muito diferente um do outro. Entendo, beleza, é o posicionamento dele, respeito, tudo bem. E eu estava jogando junto, minha parceira de jogo era a Jaquelline. Aí fui falar com ela, quero continuar contigo como amigo, pode ser que ela esteja nervosa e tomou essa decisão, ai ela falou 'não quero te abraçar'", desabafou Lucas.

O grupo Pôr do Sol era formado até então por André, Rachel, Jaquelline, Lucas e Kally. Na quinta-feira (19), no entanto, Sheherazade foi expulsa do reality.

ESTRATÉGIAS

Simioni, Jenny, Sander, Tonzão e Lily conversaram durante a tarde e traçaram estratégias para a formação da quinta roça da temporada, que acontece amanhã (24).

Jenny voltou a dizer que deve indicar Lucas.

Lily: "Na casa, a gente divide os votos. ao invés de todo mundo votar em um só. 5 vão na Nadja. Aí ela vai pro segundo banquinho como mais votada e não puxa nem eu e nem você (Simioni), ela puxa o Black".

Jenny: "E no resta um, resta um deles".

Tonzão: "Vai começar o resta um pelo Black, depois vai pros meninos e corre grande risco de a Mamusca jogar pra nós e aí sobra pra lá".

Jenny: "Ótimo, a roça perfeita. Porque a se a pessoa [Nadja] estivesse 100% aqui com a gente é uma coisa, mas não tá..."

EXPULSÃO DE RACHEL

A expulsão de Rachel Sheherazade voltou a ser assunto dentro da sede durante uma conversa dos 'crias' na casa da árvore.

Tonzão: "Ninguém batia de frente com ela [Rachel]."

Jenny: "Eu batia, tanto que ela foi expulsa."

Simioni: "Mas não era uma briga de igual pra igual."

Tonzão: "Não era de argumento. Na primeira chance tu fez o teu certo. O orgulho dela tirou ela daqui, o ego dela."

Simioni: "A arrogância e a prepotência".

Tonzão apontou que se a jornalista tivesse "pedido com humildade" para não fazer uma função, todos teriam ajudado.

"Eu mesmo tirava, não tirei o André? E te falar, pelo voto do público essa mulher ia demorar a sair", disparou Jenny.

Tonzão apontou acreditar que ela iria até a final do programa.