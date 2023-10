SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os ex-BBBs Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach parecem estar, de fato, em outra página. Neste domingo (22), o ex-casal foi visto em diferentes eventos com outros parceiros. No dia 10 deste mês, os dois anunciaram, nas redes sociais, que estavam dando um tempo no relacionamento. "Nesse momento, cada um está vivendo um pouco mais a sua vida individual, um período de reflexão, e está tudo bem nisso", escreveram eles, em comunicado compartilhado.

Neste domingo, Mari foi vista no show "Tardezinha", de Thiaguinho, supostamente acompanhada do surfista Gabriel Medina. Em imagens que viralizaram nas redes sociais, os dois aparecem em uma pista de dança. À reportagem, a assessoria da influencer diz que ela "não tem nada a declarar", sem negar a informação.

Jonas, por sua vez, foi supostamente filmado em um bar de São Paulo conversando com outra mulher, colada em seu ouvido. No clipe, a jovem coloca a mão no pescoço do modelo, e eles ficam ainda mais próximos. Contatada pela reportagem, a assessoria de Jonas não retornou ao pedido de confirmação.

No comunicado no início de outubro, Mari e Jonas deixaram claro que continuam amigos e que têm "muito diálogo, respeito e amor entre nós". Eles estavam juntos desde 2015.