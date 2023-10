SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rapper Drake obteve um prêmio de US$ 1,3 milhões (equivalente a R$ 6,7 milhões) na forma de criptomoeda por meio de uma aposta bem-sucedida. Conforme a Exame, o artista apostou US$ 850 mil (cerca de R$ 4,2 milhões) em bitcoins e tinha como foco a luta de boxe entre o youtuber e lutador Logan Paul e o pugilista Dillon Danis.

Até o momento, Drake não se pronunciou publicamente sobre essa vitória, mas o montante considerável recebido em bitcoins marcou uma reviravolta significativa em sua série de perdas ao longo de 2023. Apenas em fevereiro deste ano, o rapper havia perdido R$ 1,5 milhão em uma aposta envolvendo outra luta de boxe, desta vez protagonizada por Jake Paul e o pugilista Tommy Fury.

Desta vez, o cantor, de forma arrojada, apostou que Paul nocautearia Danis, uma previsão que, considerando o histórico do atleta, era vista como improvável. A luta ocorreu em 14 de outubro e, para surpresa de muitos, terminou de forma menos desfavorável para Drake, já que Danis foi desqualificado, resultando na vitória de Paul. Na ocasião, havia a interpretação de que Drake havia perdido a aposta e os US$ 850 mil, o que rendeu até uma piada do próprio Danis no Twitter.

O boxeador ironizou o rapper com o comentário: "Sinto muito que você tenha perdido seus US$ 850 mil, Drake. Nunca aposte contra esse cara." No entanto, as regras do Stake, o cassino virtual onde Drake realiza suas apostas, estabelecem que uma vitória por desqualificação é considerada um nocaute técnico, o que significa que o cantor, de fato, saiu vitorioso na aposta.