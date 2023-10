SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Britney Spears lança nesta terça-feira, 25, o livro "A Mulher em Mim", em que deve narrar passagens da sua carreira e da sua vida pessoal. Ela, que virou uma das artistas pop mais famosas dos anos 2000, vem se envolvendo em uma série de polêmicas desde então.

Os fãs esperam que ela comente sobre ter raspado o cabelo em 2007, fale do seu antigo namoro com o cantor Justin Timberlake, e discorra sobre o turbulento relacionamento com seu pai, que tinha tutela legal sobre a cantora, e com quem ela brigou judicialmente nos últimos anos.

Antes de fazer a leitura da autobiografia, lançada no Brasil pela editora Buzz, relembre cinco hits da cantora americana.

*

TOXIC

Lançada no álbum "In The Zone", de 2003, a faixa narra um amor que é tão viciante que fica tóxico. O clipe, que tem 635 milhões de visualizações no YouTube, mostra Spears vestida em looks extravagantes seduzindo o seu amado num avião e depois no quarto dentro de um prédio.

Link: https://youtu.be/LOZuxwVk7TU

OOPS!... I DID IT AGAIN

É vestida num macacão de látex vermelho, um dos seus figurinos mais famosos, que Spears canta e dança no clipe da faixa. No vídeo, ela faz coreografias no planeta Marte enquanto recebe a visita de um homem astronauta. É uma das músicas pop mais celebradas da história.

Link: https://youtu.be/CduA0TULnow

CRIMINAL

Spears canta sobre estar apaixonada por um homem criminoso nesta faixa do disco "Femme Fatale", lançado em 2011. "Ele é um traficante, ele não é bom para nada/ ele é um perdedor, ele é um vagabundo", diz ela nos versos.

Link: https://youtu.be/s6b33PTbGxk

I WANNA GO

No clipe, Spears xinga com palavrões repórteres que a fazem perguntas indelicadas. Na letra da música, ela fala sobre querer libertação após se sentir presa e cerceada. Também foi lançada no álbum "Femme Fatale".

Link: https://youtu.be/T-sxSd1uwoU

WORK BITCH

É um dos hits mais recentes da cantora, que se distanciou da música nos últimos anos. Parte do disco "Britney Jean", de 2013, é também uma de suas canções mais sexy.

Link: https://youtu.be/pt8VYOfr8To