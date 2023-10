SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Frances Cobain, 31, única filha de Kurt Cobain, se casou no início deste mês com Riley Hawk, um dos filhos do skatista americano Tony Hawk.

De acordo com informações do jornal americano TMZ, o casal assinou a certidão em Los Angeles em 7 de outubro.

Quem teria celebrado a união é Michael Stipe, ex-vocalista da banda de rock R.E.M., já que ele é padrinho de Frances ?a madrinha é Drew Barrymore. Os primeiros registros de que os dois estavam juntos datam de 2021.

Este é o segundo casamento da jovem, filha do músico do Nirvava com Courtney Love. De 2014 a 2017, ela foi casada com o guitarrista Isaiah Silva.