SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Britney Spears fez os fãs brasileiros vibrarem ao incluir o país em sua autobiografia. A cantora lembrou da passagem pelo Rio de Janeiro no Rock in Rio de 2001 em sua biografia 'A mulher em mim', lançada nesta terça-feira (24).

Britney escreveu que se sentiu "corajosa, cheia de pressa e ímpeto" quando estava no Rio de Janeiro. Ela também lembrou de uma aventura nos mares cariocas com os colegas: "À noite, meus dançarinos --eram oito, duas garotas e seis homens-- e eu fomos nadar sem roupa no mar, cantando e dançando e rindo juntos. Conversamos por horas sob a lua. Foi tão bonito".

Esperada ansiosamente pelo público, a biografia teve trechos vazados antes do lançamento e trouxe histórias e curiosidades nunca conhecidas pelo público. Entre todas elas, o do aborto que Britney fez quando namorava Justin Timberlake é a que mais tomou repercussão.