SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Azealia Banks coleciona polêmicas na web e, nesta quarta-feira (25), se envolveu em mais uma ao compartilhar ofensas a Anitta no Instagram. A cantora ainda foi acusada de xenofobia ao dizer que funkeira tem "vibe de terceiro mundo".

"Ninguém gosta de você. Você é feia (...) Você tem essa vibe de terceiro mundo (...) E é isso que está te segurando, e originalidade. Sabe o que eu tô falando", disse ela entre série de vídeos com imagem em preto compartilhados em sua conta fechada do Instagram e replicados por internautas nesta quarta-feira (25).

A cantora criticou o trabalho de Anitta e disse que sua carreira internacional não deu certo. "Garotas em Miami falam como ninguém dá a mínima para você. Vá para casa", disse ela.

Internautas atacaram a cantora nas redes sociais e a chamaram de preconceituosa por criticar o sucesso da funkeira brasileira. "Deve ser difícil para a Azealia Banks ver uma Brasileira entrar no país dela e faturar centenas de vezes mais do que ela já faturou na vida, Azealia tem uma "fortuna" de 3 milhões de dólares, enquanto Anitta mais de 100 milhões de dólares", disse o usuário Michel no X, ex-twitter.

Anitta teria respondido aos comentários com um Tweet exaltando seu próprio trabalho. "Bom dia para quem tem demanda", escreveu ela no seu perfil.

Azealia também criticou Neymar, escolhido como modelo para a marca Skims de Kim Kardashian. "Ele não, Kim, é muito magro. Ele não tem mala grande, não estrague tudo, irmã", escreveu ela em um dos posts de divulgação.