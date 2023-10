SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Netflix divulgou quinta-feira (26) o trailer da primeira parte da sexta temporada de "The Crown".

O trailer foca no sofrimento e no luto após a morte da princesa Diana. As cenas mostram a crescente perseguição dos paparazzi e do interesse do público na vida pessoal de Lady Di, além de repercussões da morte da princesa na família real.

A primeira parte da última temporada será lançada no dia 16 de novembro e terá quatro episódios que mostrarão o relacionamento entre a princesa Diana (Elizabeth Debicki) e Dodi Fayed (Khalid Abdalla) até a morte trágica do casal em um acidente de carro em Paris.

A segunda parte estreia no dia 14 de dezembro, terá seis episódios e mostrará as repercussões da morte de Diana na vida da família e da monarquia, além do casamento de Charles (Dominic West) e Camilla Parker Bowles (Olivia Williams) e o início do relacionamento entre William (Ed McVey) e Kate Middleton (Meg Bellamy).

Em sua última temporada, a série retratará os acontecimentos de 1997 a 2005, época do mandato do primeiro-ministro Tony Blair (Bertie Carvel).