PARATY, RJ (FOLHAPRESS) - "Sinto que, em vidas passadas, eu era brasileira", diz a cantora italiana Laura Pausini, tentando explicar a intensa relação de amor que tem com o país. "É difícil pôr em palavras, mas quando fui ao Brasil pela primeira vez, há quase 30 anos, andei pelas ruas do Rio de Janeiro e sentia como se conhecesse o lugar. As pessoas falavam comigo e eu, que na época não falava uma palavra de português, me sentia em casa. São emoções verdadeiras e autênticas, que me fazem feliz".

Pausini, 49 anos, lança seu 15º álbum, "Anime Parallele", primeiro disco da cantora em cinco anos. "Durante a pandemia, aconteceram muitas coisas maravilhosas, eu ganhei um Globo de Ouro [pela faixa "Io Sì (Seen)", composta por Pausini, Diane Warren e Niccolò Agliardi e gravada por Pausini para o filme italiano "Rosa e Momo"], e a música foi indicada a um Oscar, mas também foi um período muito difícil, em que passei por momentos de grande insegurança, frustração e dúvidas".

A cantora revela que tentou, durante a pandemia, conhecer mais a nova música pop mundial para se inspirar na hora de gravar o novo disco. "Passei um bom tempo escutando as músicas que tocavam nas rádios da Itália e percebi que o estilo das canções estava mudando. A música italiana sempre foi muito focada na melodia, mas agora as batidas estavam predominando".

Para o novo disco, Pausini contou com a ajuda do veterano produtor e compositor italiano Paolo Carta, com quem já havia trabalhado, mas também buscou novos nomes que pudessem ajudar a obter uma sonoridade contemporânea, como Simone "Simon Says" Privitera, conhecido pelas produções para astros da música eletrônica como Steve Aoki e Benny Benassi.

"Foi interessante, porque trabalhei com jovens de 25, 30 anos, que têm grandes sucessos nas rádios com músicas bem diferentes do meu estilo. Eles me diziam que a moda agora é cantar de forma mais sutil, e isso para mim isso é difícil, porque minha voz tem volume e canto de uma maneira desde que comecei. Acho que, no fim, conseguimos uma mistura boa entre o meu estilo e uma coisa moderna."

E quando Laura Pausini sabe que uma música está pronta? "Ah, isso é uma coisa puramente instintiva", diz. "Quando eu ouço a canção e sinto na pele que ela me emociona, então está finalizada".

Um dos temas centrais do novo disco, diz Pausini, é a permanência: "Hoje se fala muito mais sobre histórias que terminam, em relacionamentos amorosos que acabam, é o que lemos diariamente sobre casais que se separam. Mas acho importante também falar de casos que duram, de pessoas que resolvem dividir uma vida inteira".

Uma das principais faixas do disco é "Durare", que trata exatamente desse tema. "A palavra 'durar' não se usa muito, não é verdade? Hoje é tudo muito rápido, as coisas acontecem por pouco tempo. Eu queria cantar sobre o compromisso diário de pessoas que decidem construir uma vida juntos."

"Durare" ganhou uma versão em português, "Durar (Uma Vida com Você)", com letra do brasileiro Tiago Iorc, com quem Pausini gravou um dueto, que pode ser ouvida nas plataformas digitais e estará na edição brasileira do álbum "Anime Parallele / Almas Paralelas".

"Há cinco ou seis anos, numa viagem de Roma a Miami, escutei alguns discos do Tiago e fiquei apaixonada pela voz, por palavras que ele escrevia de uma maneira muito linda", Diz Pausini. "Quando gravei 'Durare' pensei que o Tiago poderia ajudar a dar uma vida mais brasileira a essa canção, e pedi que ele escrevesse uma letra em português".

Pausini vai lançar o novo LP com uma grande turnê por Europa, América Latina e Estados Unidos, que começa em Rimini, na Itália, em 8 de dezembro, e termina em Nova York em 6 de abril de 2024. O público brasileiro --ou, mais especificamente, o público paulistano-- poderá conferir ao vivo as canções do novo disco nos únicos dois shows da cantora programados para o país, em 2 e 3 de março, no Espaço Unimed, em São Paulo.

ANIME PARALLELE / ANIMAIS PARALELOS

Quando: Nas plataformas digitais. Lançamento em 27/10

Autoria: Laura Pausini

Gravadora: Warner Music