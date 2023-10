SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Festival Primavera Sound, que acontecerá no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos dias 2 e 3 de dezembro, anunciou novas atrações nesta sexta-feira (27).

Entre as novidades, está um novo palco por onde passarão mais de dez artistas, como DJ KL Jay, MC Carol, Vhoor e DJ Gabriel do Borel.

O evento já havia anunciado anteriormente atrações como Pet Shop Boys, The Cure, The Killers, Grimes, Beck e Marisa Monte.

O festival espanhol estreou no Brasil em 2022, trazendo artistas que estão fora do mainstream e novidades queridinhas da cena mundial, como Phoebe Bridgers, Björk e Lorde

Na contramão dos concorrentes no Brasil, como o Lollapalooza e o Rock in Rio, o festival apostou menos em experiências -como as infinitas ativações de marca ou atrações como roda-gigante e montanha-russa-, e deixou o protagonismo para quem estava no palco.

Foi sob essa ideia que o Primavera foi fundado em Barcelona, em 2001, e se transformou em um dos principais festivais de música do mundo.