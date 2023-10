SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O corpo do ator e modelo Ricardo Merini, 37, foi localizado, neste sábado (28), no IML (Instituto Médico Legal) de São Paulo. O artista foi visto com vida pela última vez na semana passada, e a polícia ainda investiga as circunstância em que ele morreu.

A SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que o corpo foi identificado pelo IIRGD (Instituto de Identificação Ricardo Gaumbletaun Daunt) , após encaminhamento das digitais dactiloscópicas coletadas pelo IML.

Após a identificação, a família foi comunicada para fazer o reconhecimento do corpo. Conforme a SSP, as investigações prosseguem pela 5ª Delegacia de Pessoas Desaparecidas do DHPP para esclarecer os fatos.

Os familiares de Ricardo Merini registraram boletim de ocorrência para comunicar o desaparecimento do ator no último sábado (21). O artista foi visto com vida pela últma vez naquele dia, na Bela Vista, na região central da capital paulista.

Conforme a investigação, Merini teria saído de casa para encontrar um amigo, mas precisou ser socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) próximo a um viaduto -até o momento, não foi revelado se ele passou mal ou se foi atacado. Também não há informações de que ele sofresse algum tipo de ameaça ou tivesse inimizades.

O ator Ricardo Merini não passou por emissoras de TV durante a carreira. Ele atuou nos curta-metragens "Noite na Taverna" (2015) e "Asco" (2015), além de dublar na animação "O Coração do Príncipe" (2014).

Formado em atuação para TV e cinema pela escola de teatro Célia Helena, Ricardo também atuou na peça "Terror e Miséria no Terceiro Reich" (2012) e na websérie "Halls: Sensação que Inspira" (2014), segundo a agência que cuida da carreira do ator.

Ricardo Merini deixou a mãe e dois filhos adotivos, além de vários amigos.