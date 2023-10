SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Artistas têm usado as redes sociais para se despedir de Danilo Santos de Miranda, sociólogo e filósofo morto neste domingo. A atriz e diretora Christiane Tricerri lamentou a morte do amigo em seu Instagram.

"Adeus, obrigada por tanto. Você nos recebeu, sempre, de braços abertos e fez de nossa São Paulo a cidade mais cultural e diversa desse país. De braços abertos é também o nosso adeus, nosso imenso amor e nosso agradecimento", escreveu ela no Instagram. Na foto, ela posa ao lado do sociólogo no casamento de Zé Celso, dramaturgo morto em julho.

O apresentador Serginho Groisman também prestou homenagem. "Um dos maiores incentivadores da cultura fez do Sesc São Paulo, uma referência cultural. Um homem bom que já sinto falta. Descanse agora", escreveu ele no X, o antigo Twitter.

Também se manifestaram a cantora Assucena e o ator Kiko Mascarenhas. Pelo Instagram, ela disse que a morte de Miranda é uma grande perda para o país. Ele, por sua vez, publicou uma foto em preto e branco de Miranda. "O teatro brasileiro se despede hoje de um de seus maiores defensores", escreveu Mascarenhas.

"Que tristeza", disse o cineasta Fernando Grostein Andrade, irmão de Luciano Huck, no Instagram. "Um amigo, um homem sem igual. Que perda difícil", publicou na mesma rede o fotógrafo e curador Eder Chiodetto.

Para o ator Paulo Betti, Miranda foi um dos maiores incentivadores da cultura e transformou o Sesc SP em um sistema exemplar com arte, recreação, esporte e alimentação de mãos dadas.

"Gratidão", escreveu o ator Luis Melo, ex-integrante do CPT (Centro de Pesquisa Teatral) do Sesc.

Na opinião da cantora Daniela Mercury, o sociólogo era um gênio na gestão cultural. "Um homem apaixonado pelas artes, por São Paulo e pelo Brasil. Meu coração está apertado, uma tristeza por vê-lo partir e perder seus olhos, seus ouvidos, sua inteligência, seu amor pelo teatro, pela dança, pela música, pelo sonho, pela emoção que apenas a arte é capaz de trazer de volta para nós", escreveu.

"Ainda em choque com a morte desse gigante gestor cultural que acompanhou minha carreira desde o primeiro álbum lançado. Danilo vai fazer muita falta, gente", lamentou a cantora Teresa Cristina.

A cantora Paula Lima disse que teve a vida transformada pela fé de Miranda nas pessoas, na arte e na cultura do Brasil. "Uma existência das mais belas e essenciais. Uma pessoa especial, gentil e genial".

"Se você aqui já assistiu a um show meu em qualquer uma das unidades do Sesc São Paulo, foi graças a esse imenso gestor, tido por muitos, inclusive, como um ministro interino da Cultura", afirmou o cantor Geraldo Azevedo.