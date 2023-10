SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tradicional na Globo, o Especial Roberto Carlos vai ao ar no dia 22 de dezembro na emissora. E a apresentadora Ana Maria Braga divulgou no Mais você desta segunda-feira (30) os nomes dos artistas que dividirão o palco com o Rei.

Luísa Sonza, Fábio Jr., Ana Castela, Mumuzinho, Jão e o humorista Paulo Vieira estão confirmados no palco da festa.