SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A influenciadora de viagens Nataly Castro (@viajesemlimites no Instagram) está desaparecida há mais de dois dias.

A família informou o desaparecimento na conta dela: "Apesar de ela não ter postado nada esses dias, a Nataly sempre entra em contato com a nossa família", diz a postagem. Na legenda, a família completou: "Esperamos que seja somente problema com internet".

Nataly está viajando pela África. Ela faz as travessias por terra para economizar, e planejava ir da Guiné à Serra Leoa. Segundo um seguidor que diz ter falado com um oficial de imigração na fronteira, no entanto, a influencer foi para a Libéria, e não Serra Leoa.

A família conseguiu o contato de alguém que viu Nataly depois de ela perder contato com a família. Essa pessoa falou com a influenciadora 24h após o último contato de Nataly com os parentes, e afirma que ela estava sem sinal de internet.

QUEM É NATALY?

Nataly quer ser a primeira mulher negra brasileira a visitar todos os países do mundo. Ela iniciou sua viagem em fevereiro do ano passado, e nas redes sociais mostra a rotina de uma viajante negra. Em entrevista ao UOL, ela explicou:

"Sou a única negra em muitos voos e restaurantes que tenho entrado. E os olhares em cima de mim são constantes, alguns claramente com viés racista. E é justamente por isso que abracei a causa", disse Nataly Castro.

A África é o último continente dessa jornada. "Quero que meu último destino seja o continente africano. Sei que, há muitas gerações, uma pessoa da minha família foi trazida de Angola para o Brasil em um navio negreiro, para ser escravizada no país. Tenho sangue daquela terra nas minhas veias e, quando chegar à África, vou estar pisando em casa", explicou na entrevista ao UOL.