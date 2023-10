SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Perfis do Instagram dos atores de "Friends" inflaram com seguidores após a morte de Matthew Perry (1969, 2023) no último sábado.

Usuários da rede social decidiram acompanhar as contas de Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courtney Cox e Matt Le Blanc -nas publicações do elenco, comentários pedem por posicionamento e lamentam o ocorrido.

Perry viveu o personagem Chandler na clássica sitcom americana, que fez sucesso na virada do milênio e continuou conquistando público nos últimos 20 anos. Matt Le Blanc, o Joey de "Friends", melhor amigo de Chandler, lidera os ganhos com um acréscimo de 1,25 milhão de seguidores. O segundo lugar é de Courtney Cox, que interpretava Monica, mulher de Chandler, , com 1,11 milhão.

Jennifer Aniston, a Rachel, ganhou 1,08 milhões. Lisa Kudrow, a Phoebe, quase 933 mil seguidores e David Schwimmer, o Ros, quase 821 mil. Os dados são da plataforma Meta Crowdtangle.