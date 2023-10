SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O dia que abriu a sétima semana em A Fazenda 2023 (Record) foi agitado.

Às vésperas da formação da sexta roça, os peões debateram estratégias, cuidaram dos animais e, como de costume, se alfinetaram.

Confira os destaques do dia.

NADJA DIZ QUE CAVALO A MORDEU

Nadja reclamou que o cavalo Colorado mordeu sua mão.

Nadja: "Colorado, você me mordeu. Deu um mordidão na mão."

Márcia: "Mordeu é? Bonitinho, gente [risos], que gracinha. Filho, você está correndo com a Nadja."

Nadja: "Está estressado, precisa desestressar. Tacou um mordidão."

KALLY TRETA COM LUCAS, SE EXALTA E QUEBRA PRATOS: 'FAÇA O SEU JOGO'

Lucas e Kally se desentenderam em A Fazenda 2023 (Record). A peoa se exaltou pelo Fazendeiro comentar o assunto na frente dos rivais do grupo dos crias e até chegou a quebrar pratos.

Kally: "Fui fazer uma pergunta a você. Por isso que ninguém conversa contigo. Está expondo uma coisa para pessoas que nem jogam com a gente e ainda distorcido".

Lucas: "Não é."

Kally: "É distorcido, sim, do jeito que você acha que é."

Lucas: "Não estou distorcendo."

Kally: "Nunca mais vou falar m*rda nenhuma como você."

Lucas: "Você quer me colocar como burro."

Kally: "Faça o seu jogo aqui que eu faço o meu, não tem um pingo de confiança, falta de respeito."

APÓS TRETA COM LUCAS, KALLY JAQUELLINE LAVAM ROUPA SUJA

Após discutir com Lucas, Kally e Jaquelline também se desentenderam. A cantora disse que não queria ouvir a aliada, que pontuou estar cansada de ser "maltratada" pela amiga.

Kally: "Eu falo uma coisa, vocês carregam para vocês, uma coisa que falei: 'conselho eu nem dou, se fosse bom, você nem dava."

Jaquelline: "Primeiro eu acho que você tem que aprender a ouvir, depois falar. Você sempre vem atacar."

Kally: "Não, Jaquelline. Não concordo e acabou, eu não quero ouvir. Estou certa no que eu acho."

Jaquelline: "Ontem [29], no sofá, você falou que você e o Black entendem de jogo e estratégia e disse que eu e o Lucas vivemos no mundo de Luluzinha. Quando eu quiser falar, eu falei ali, eu vou usar na dinâmica, não vou ficar falando por trás."

'PREFIRO JOGAR SOZINHA'

Conversando com Alicia X no fim da tarde na sede, Kally desabafou a respeito de sua treta com seus antigos aliados do Pôr do Sol.

"Eu já tomei a decisão, já tinham coisas me incomodando. Prefiro estar só. Se quiser me defender, me defenda. Mas não vou passar a mão na cabeça não. Por que isso não se faz não. Ainda quer ter razão, estar certa", disse a peoa.

Calada, Alicia X apenas ouviu o desabafo da amiga.