SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator de "This Is Us", Milo Ventimiglia, e a modelo Jarah Mariano, se casaram em uma cerimônia secreta. A informação foi confirmada ao site norte-americano TMZ por um representante do artista, que interpretou o pai Jack na série que acompanha a história da família Pearson.

O ator e Mariano tem mantido seu relacionamento longe dos holofotes, mas foi flagrado no último sábado (28) em um restaurante em Los Angeles, onde Milo foi visto usando um anel.

A união secreta ocorreu no início deste ano, em uma cerimônia privada que contou com a presença de familiares e alguns amigos íntimos. Milo e Jarah estão juntos desde o ano passado e optaram por manter em sigilo os detalhes do casamento, evitando qualquer alarde.