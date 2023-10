SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O elenco do seriado "Friends" se manifestou em relação à morte de Matthew Perry, em um comunicado publicado na revista People nesta segunda (30).

"Estamos todos totalmente arrasados com a perda de Matthew. Éramos mais do que apenas colegas de elenco. Somos uma família", diz a nota, assinada por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer.

"Há muito a dizer, mas agora vamos reservar um momento para lamentar e processar esta perda insondável. Com o tempo diremos mais, como e quando pudermos. Por enquanto, nossos pensamentos e nosso amor estão com a família de Matty, seus amigos e todos que o amavam ao redor do mundo."

Perry morreu no sábado (28), aos 54 anos, em sua casa em Los Angeles. Durante dez anos, ele interpretou Chandler Bing, em uma performance em "Friends" que lhe rendeu uma indicação ao Emmy em 2002.