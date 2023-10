SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O influenciador Luva de Pedreiro teve a oportunidade de se encontrar com diversas estrelas do esporte durante a cerimônia da Bola de Ouro de 2023. Em evento realizado na França, nesta segunda-feira (30), o jovem brasileiro foi o centro das atenções, sendo tietado por atletas como Eden Hazard.

Em um dos clipes que viralizou nas redes sociais, o jogador para Luva de Pedreiro pedir uma foto ao brasileiro com seus próprios filhos. "Amigo, por favor", diz o belga, fazendo um gesto de foto com as mãos, reforçando a atmosfera amigável do encontro.

Além disso, o influencer teve um encontro engraçado com o goleiro argentino Emiliano Martínez, onde não deixou de provocar em tom de brincadeira, afirmando que "os brasileiros são melhores que vocês", em meio à rivalidade futebolística que sempre agita as conversas entre brasileiros e argentinos.