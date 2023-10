SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Diante de centenas de filmes de ficção, a 47ª Mostra de Cinema de São Paulo traz pequenas pílulas de realidade com uma ótima seleção de documentários.

Curiosamente, muitos dos principais títulos do gênero serão exibidos nesta terça (31), penúltimo dia do evento. É o caso de "No Adamant", que apresenta o cotidiano de uma clínica psiquiátrica flutuante, sobre o rio Sena. O filme do experiente Nicolas Philibert ("Ser e Ter") surpreendeu ao conquistar o Urso de Ouro no Festival de Berlim.

Entre os artistas retratados em filmes, há nomes como o do estilista John Galliano, do cineasta Nelson Pereira dos Santos e do pianista Ryuichi Sakamoto, entre outros. Confira as dicas a seguir.

20 Dias em Mariupol

20 Days in Mariupol, Ucrânia, 2023. Direção: Mstyslav Chernov. 94 min.

Premiado com o Pulitzer, o diretor e fotojornalista Chernov acompanha os esforços de um grupo de jornalistas ucranianos (os únicos repórteres na cidade) que tentam documentar a invasão russa. O documentário é o representante da Ucrânia na corrida pelo Oscar de filme internacional.

Dia 31, às 21h30, no Espaço Itaú Augusta 2

Anselm - O Barulho do Tempo

Das Rauschen Der Zeit, França/Alemanha, 2023. Direção: Wim Wenders. 93 min.

Para retratar os mais de 50 anos de carreira de Anselm Kiefer, Wenders passa mais de dois anos ao lado do pintor e escultor alemão. O documentário também recorda o passado de Kiefer, na Alemanha, e seus dias atuais em sua casa, na França.

Dia 31, às 18h15, no Kinoplex Itaim 2

Arte da Diplomacia

Idem, Brasil, 2023. Direção: Zeca Brito. 91 min.

O documentário recupera uma exposição de arte moderna de artistas brasileiros em Londres, em 1944, que ficou esquecida enquanto o continente europeu vivia sob a sombra da Segunda Guerra.

Dia 31, às 18h30, no Cineclube Cortina

High & Low - John Galliano

Idem, França/EUA/Reino Unido, 2023. Direção: Kevin MacDonald. 116 min.

Documentário retrata a trajetória de John Galliano, estilista que ajudou a reinventar o mundo da moda, mas cuja trajetória sofreu um grande revés em 2011, quando é divulgado um vídeo no qual ele profere insultos racistas e antissemitas. O longa revela questões que cercaram Galliano, incluindo pressão da indústria, alcoolismo e dependência de drogas.

Dia 31, às 15h, no Espaço Itaú Augusta 1

A Memória Infinita

La Memoria Infinita, Chile, 2023. Direção: Maite Alberdi. 84 min.

Depois de anos como cronista dos crimes do regime de Pinochet, o jornalista aposentado Augusto Góngora foi diagnosticado com Alzheimer e luta para não perder a identidade ao lado da atriz e ativista Paulina Urrutia, sua mulher há mais de 20 anos. Premiado no Festival de Sundance.

Dia 31, às 13h30, no Espaço Itaú Pompeia 9

Nelson Pereira dos Santos - Vida de Cinema

Idem, Brasil, 2023. Direção: Aída Marques e Ivelise Ferreira. 102 min.

Por meio de vasto material da arquivo, que inclui cenas de filmes e entrevistas, o documentário resgata a carreira do diretor Nelson Pereira dos Santos (1928-2018), um dos mais importantes do país, de títulos como "Vidas Secas" (1963) e "Memórias do Cárcere" (1984).

Dia 31, às 16h10, Kinoplex Itaim 2

No Adamant

Sur l?Adamant, França/Japão, 2022. Direção: Nicolas Philibert. 109 min.

O documentário acompanha a rotina de cuidadores e de pacientes com transtornos mentais em um centro psiquiátrico flutuante, em pleno rio Sena. Vencedor do Urso de Ouro no Festival de Berlim. Do mesmo diretor de "Ser e Ter" (2004), exibido na 26ª Mostra.

Dia 31, às 19h30, no Espaço Itaú Frei Caneca 2

Noite e Dia - Lima Barreto, Obra e Vida

Idem, Brasil, 2023. Direção: Rodrigo Grota. 115 min.

O documentário traz a trajetória do escritor e jornalista Lima Barreto (1881-1922), mesclando material de arquivo com cenas ficcionais feitas no estilo do universo estético do autor.

Dia 31, às 13h30, no Espaço Itaú Augusta 4

Portal dos Sonhos

Darvazeye Royaha, Irã/França/Noruega, 2023. Direção: Negin Ahmadi. 78 min.

No norte da Síria, a diretora busca o significado do que é ser mulher ao encontrar as guerrilheiras curdas, muitas delas, sobreviventes de abusos perpetrados por radicais muçulmanos. Enquanto acompanha o grupo, o documentário também questiona o preço da liberdade e da igualdade de gênero na região.

Dia 31, às 15h, no Cine Satyros Bijou

Ryuichi Sakamoto | Opus

Idem, Japão, 2023. Direção: Neo Sora. 103 min.

O próprio compositor japonês Ryuichi Sakamoto escolheu as 20 músicas que narram sua trajetória neste documentário, incluindo peças feitas para filmes de Bernardo Bertolucci. O lendário músico morreu em março de 2023, de câncer, e já estava debilitado quando participou da gravação.

Dia 31, às 15h30, no Espaço Itaú Augusta 2

