SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O 38º Panorama da Arte Brasileira, realizado pelo Museu de Arte Moderna (MAM) de São Paulo, anunciou "Mil Graus" como título da edição que iniciará em outubro de 2024, com curadoria de Germano Dushá e Thiago de Paula Souza.

O nome faz referência a gíria "mil grau", usada para definir algo ótimo, de alta categoria e relacionada a vontade dos curadores de fazer uma mostra mais popular.

Ao mesmo tempo, o termo remete a alta temperatura, a algo quente e de alta intensidade. "Escolhemos o nome pensando no que é urgente, o que deve ser discutido quando traçamos uma paisagem do Brasil", diz o curador Germano Dushá.

O título também é uma maneira de referenciar a urgência da catástrofe climática, que permeará grande parte dos trabalhos. "Existem várias formas de se falar sobre a mudança climática. Queríamos trazer artistas que não se relacionam com a natureza de forma abstrata, mas direta. Não é um projeto ecológico, mas o tema permeia a mostra", explica Thiago de Paula Souza.

O MAM ainda não divulgou nomes dos artistas que participarão do 38º Panorama da Arte Brasileira, mas, segundo os curadores, a relação entre humanos e máquinas, a indução de transformações corporais pela tecnologia e a relação com a espiritualidade e misticismos também serão assuntos marcantes na mostra.

"Vivemos uma situação extrema, então um panorama deveria responder a esse grau de intensidade que vivemos no cotidiano. Pode ser um calor metafórico mas também meteorológico", diz Dushá. Muitos artistas apresentarão trabalhos feitos com matéria orgânica, enquanto outros utilizam tecnologia.

"Podemos esperar menos trabalhos que façam uma crítica direta ao que estamos vivendo, e mais obras que questionem as falsas tecnologias dicotomias como homem versus natureza, orgânico versus artificial."

"É um momento pós-caos no Brasil. Novas questões surgem e reverberam as mudanças sociais dos últimos 20 anos. Estamos interessados em como esses artistas respondem a essas mudanças", diz Souza.

O Panorama da Arte Brasileira é uma mostra organizada pelo MAM que ocorre a cada dois anos e que busca refletir sobre a produção artística contemporânea no Brasil a cada edição. "Mil Graus" ficará em cartaz até janeiro de 2025, na sede do museu, no Parque Ibirapuera.

38º PANORAMA DA ARTE BRASILEIRA: MIL GRAUS

Quando De 10/2024 até 01/2025

Onde MAM -av. Pedro Álvares Cabral, acesso pelos portões 1 e 3, Parque Ibirapuera, São Paulo

Preço R$ 30