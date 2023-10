ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Uma das principias repórteres do Fantástico, Renata Ceribelli será vista no SBT no ano que vem. A Globo liberou a jornalista para fazer uma participação no documentário sobre Gugu Liberato (1959-2019), produzido pela emissora de Silvio Santos.

O filme documental é uma série realizada pela emissora para homenagear grandes nomes de sua história. Além de Gugu, são produzidos programas sobre as vidas de Hebe Camargo (1929-2012) e Carlos Alberto de Nóbrega, outros ícones do SBT.

Renata foi chamada pelo diretor Michel Ukstin, ex-diretor dos programas de Eliana, Patrícia Abravanel e Teleton, demitido em 2020 em uma onda de cortes, e que foi recontratado especialmente para este projeto.

A jornalista vai contar uma passagem importante de Gugu Liberato em sua vida, especialmente no início de sua carreira. Foi algo que ela jamais falou publicamente antes em entrevistas suas, por exemplo.

Ainda não se sabe quanto tempo os documentários terão, mas a ideia é exibi-los na programação de 2024 e disponibiliza-los em plataformas digitais do SBT, como o seu canal no YouTube.

Renata Cerbielli trabalhou no SBT durante um breve período entre o fim dos anos 1980 e início dos anos 1990, quando foi repórter especial do TJ Brasil (1988-1997), comandado por Bóris Casoy.

Antes de chegar na Globo em 1993, ela passou também pela TV Cultura. Renata Ceribelli está no Fantástico desde 1999, variando sua participação entre reportagens, entrevista e apresentação.