SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos maiores ícones robóticos do cinema de ficção científica, C-3PO, o humanoide dourado da franquia "Star Wars", será um dos convidados da CCXP, a Comic Con Experience, que acontece em São Paulo.

Intérprete do personagens em todos os filmes da saga, o britânico Anthony Daniels estará no evento nos dias 1, 2 e 3 de dezembro para sessões de fotos e autógrafos e também para um painel, com detalhes ainda não divulgados.

De acordo com os organizadores da maior feira de cultura pop da América Latina, trazer o ator ao festival era um desejo antigo ?a trilogia original de "Star Wars" é, afinal, um dos bastiões da cultura pop e nerd.

Entre os convidados já confirmados para a feira estão ainda Lana Parrilla, Mark Williams, Tyler Hoechlin, Bruce Dickinson, Selton Mello, Matheus Nachtergaele, Taís Araujo e Junji Ito.

A CCXP23 acontece entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro, no São Paulo Expo. Os ingressos já estão à venda e custam entre R$ 190 e R$ 560 por dia. As entradas para o sábado já esgotaram.