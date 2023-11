SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O noivado conturbado de Neymar e Bruna Biancardi parece ter chegado ao fim. Pais de Mavie, o casal vem sendo cada vez menos discreto em relação às aparições públicas desacompanhados e nas mensagens indiretas publicadas nas redes. Esses podem ser indícios de que o término já é real, só ainda não foi anunciado oficialmente.

Segundo o colunista Lauro Jardim, do Correio Brasiliense, só existiria agora entre os dois uma relação cordial pelo nascimento da filha, que nasceu no dia 6 de outubro, ainda com sete meses de gestação. Os dois não seriam mais noivos e, por esse motivo, Neymar estaria mais preocupado com as notícias de sua vida íntima que circulam na imprensa.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de Neymar e Bruna para confirmação, mas não obteve resposta. Segundo o colunista, um anúncio público da separação não deve demorar. Enquanto isso, os dois trocam indiretas nas redes sociais desde o início da semana.

Após rumores terem dado conta da presença de Neymar em sua mansão, em Mangaratiba, na qual Bruna não estava presente, a influencer usou as redes sociais para alfinetar o amado. Ela escreveu na terça-feira (31) nos seus Stories do Instagram: "Não espere que uma pessoa mude se ela não consegue ver problema naquilo que faz".

O jogador do Al-Hilal também publicou um texto em sua conta no Instagram que parece reclamar daqueles que o criticaram na festa: "Cuidar de nossas próprias vidas já é algo tão complicado, então para que falar da vida alheia? Cada um tem suas próprias razões para fazerem o que fazem, para serem o que são. Viva a sua própria vida, faça os seus dias mais felizes e deixe cada um encontrar a paz da sua maneira", publicou.

Vale lembrar que, no dia anterior, Neymar ainda recebeu indireta da ex-namorada, Bruna Marquezine, que se referiu a ele ao ser perguntada em entrevista sobre um "livramento". Além disso, o jogador também levou uma farpa do presidente Lula, que citou Leonel Messi, ganhador do último prêmio Bola de Ouro, como exemplo aos futebolistas brasileiros. Três esculachos em um único dia.

Já nesta quarta-feira (1), Bruna postou uma reflexão religiosa, que a web também apontou como mensagem para Neymar. "Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei'. Com essa passagem que damos início a mais um mês, na certeza de que precisamos descansar e se recompor, para continuar a jornada com Jesus", escreveu ela. "Há em Jesus o alívio que acalma a tempestade".

Bruna também apareceu nos Stories do Instagram sem aliança em um vídeo de publicidade.

Tags:

Jornal