SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora Bianca Andrade, a Boca Rosa, sofreu um acidente na Dutra na região de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. O carro dela bateu numa árvore. Ela estava no carro com o filho, Cris, de 2 anos, além de outras duas pessoas.

Segundo a assessoria dela, todos passam bem e foram encaminhados a um hospital. Mais informações seriam divulgadas nesta quinta-feira (2).

Cris é fruto do relacionamento entre Bianca e Fred Bruno do canal Desimpedidos no YouTube. Ambos anunciaram no ano passado que terminaram o relacionamento.

Na época, os dois publicaram um stories em seus perfis do Instagram com a foto do dia do nascimento do seu filho. Os dois ressaltaram aos seguidores que não houve traição por nenhuma das partes e pediram respeito, deixando claro que não farão mais nenhum esclarecimento sobre o término.

"O que importa é a nossa verdade. Só estamos em busca de paz", escreveu Bianca. "Mesmo não sendo mais um casal, nós seguimos nos amando. O nosso amor me deu o melhor presente da minha vida, nosso filho Cris."