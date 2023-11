SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O filme "Taylor Swift: The Eras Tour", que transformou o megashow da cantora americana num longa-metragem, estreia no Brasil nesta sexta-feira.

O filme foi gravado durante a passagem de Swift por Los Angeles, nos Estados Unidos. Os fãs verão nas telas o show quase completo da artista, com algumas músicas a menos da setlist que é apresentada ao vivo.

Ainda assim, são quase três horas de filmagem de Swift cantando e dançando pelo palco e dezenas de canções de nove dos seus dez discos, que passeiam por ritmos como country, pop, e folk. O filme é dirigido por Sam Wrench.

A expectativa dos fãs é alta. Nos Estados Unidos e no Canadá, ao longo do final de semana de estreia, do dia 13 ao dia 15 de outubro, o filme arrecadou cerca de US$ 97 milhões em ingressos, segundo a distribuidora AMC Entertainment.

É mais do que qualquer outra filmagem de show já fez em seu lançamento e quase supera a bilheteria total do filme "Justin Bieber: Never Say Never", do astro canadense, que arrecadou US$ 99 milhões durante sua janela de exibição em 2011.

Swift dominou as salas de cinema americanas no final de semana de estreia do seu filme, representando 73% da bilheteria, com "O Exorcista: O Devoto" em segundo lugar. O filme de terror, aliás, teria tido sua estreia antecipada em uma semana para não concorrer com "The Eras Tour".

Os resultados expressivos de bilheteria alavancaram o parque exibidor americano num período fraco de Hollywood, com a indústria cinematográfica parada devido às greves de roteiristas e dos atores. O mesmo pode acontecer no Brasil, onde o cinema foi a atividade cultural presencial que mais perdeu público após a pandemia.

Swift desembarca no país em duas semanas, quando começa uma maratona de seis shows. Ela se apresenta no Rio de Janeiro nos dias 17, 18 e 19, e em São Paulo nos dias 24, 25 e 26.

Taylor Swift