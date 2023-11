NOVA YORK, EUA (FOLHAPRESS) - Em conversa com a imprensa nesta quinta-feira, dia 2, para falar dos planos da HBO e do streaming Max para o ano que vem, Casey Bloys disse que quer acabar com o compartilhamento de senhas na plataforma.

CEO da HBO e do Max, Bloys comparou a experiência de seu streaming, que ainda tem espaço para crescer, com a da Netflix, pioneira que já adotou a prática, com resultados positivos em muitos países.

"Definitivamente é algo na nossa lista de coisas a fazer. A Netflix tem a vantagem de ter um pouco mais de poder, mas acabar com o compartilhamento de senhas deveria estar no radar de todas as plataformas", disse ele.

Bloys não deu detalhes de quando a medida deve ser adotada, mas sugeriu que ela não está num futuro tão distante.

Antes, a prioridade é expandir o Max, streaming que substituiu a HBO MAX nos Estados Unidos e que deve estrear no Brasil no primeiro trimestre do ano que vem.

Na Netflix, a proibição de usar uma mesma assinatura em mais de um domicílio gerou controvérsia, mas tem se mostrado produtiva em meio ao crescimento de inscrições na plataforma em diversos territórios.