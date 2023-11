SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O programa Beleza GG, que acompanha a vida profissional e pessoal de modelos curve e plus size, estreia sua terceira temporada no canal pago E! com uma pequena mudança no elenco e a ideia de exaltar ainda mais o conceito do "body positive", que envolve a aceitação do próprio corpo.

Com elenco formado por modelos que já há algum tempo vêm mostrando que beleza não rima só com magreza, o programa tem uma novidade no elenco: Mica D. Fuego, modelo, atriz e dançarina argentina, estrela da série da HBO Max "Use Sua Voz".

Ela chega ao Beleza GG para buscar a ascensão de sua carreira no Brasil. A novata certamente tem muito a aprender com as colegas Fluvia Lacerda e Mayara Russi, que voltam às telas com Nahuane Drumond e Elisa Fava, presentes desde a segunda temporada. Nascida no Rio e criada em Roraima, Fluvia é a primeira modelo plus size brasileira alçada ao posto de top internacional. Em um dos episódios desta nova temporada, ela abre seu closet e recebe uma convidada para um bate-papo.

Outra top model plus size, Mayara Russi foi além das passarelas. Há dois anos, ela viveu Vitória em "Verdades Secretas 2" (Globo) e entrou para o casting de uma agência de influenciadores. Para ela, essas conquistas, vistas pela massa, ajudam, aos poucos, a mudar a realidade gordofóbica.

"Vejo muitas pessoas virando essa chavinha por conta de tudo isso que a gente vai construindo ao longo do tempo. É uma coisa que não acontece do dia para a noite", disse ao site F5. Ela lembrou ainda que, no início, recebia comentários negativos, que refletiam a mensagem errada que algumas pessoas captavam ao assistir ao programa: "A gente escutava que estava fazendo apologia à obesidade, que a gente estava incentivando as pessoas a comer".

Nahuane Drumond já mostrou sua vida profissional entre Londres e São Paulo e agora têm um novo desafio: mudar-se para os Estados Unidos. Esse também é o caminho que Elisa Fava, ganhadora do concurso Ford Models na segunda temporada, quer seguir.

Por último, a argentina Mica D Fuego está com a carreira em ascensão e é a grande aposta da agência parceira. Seu maior sonho é tornar-se uma referência de sensualidade e um ícone da beleza internacional, não só por seu corpo e rosto, mas também por sua história. Além de Mica, a série mostra as modelos iniciantes Andressa Almeida, Bruna Pudell, Beatriz Lima e Maria Vechi.

A terceira temporada de Beleza GG estreia nesta quinta-feira (2) às 20h30 no canal E!.