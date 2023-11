SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem circulou nos últimos dias pelo Bourbon Shopping, na Pompeia (região oeste de São Paulo), pode ter ficado curioso com a quantidade de mulheres vestidas de maneira similar. Na praça de alimentação, eram diversos os grupinhos com trajes compridos --na maioria vestido ou saia passando do joelho--, calçados discretos e cabelos longos. Muito longos.

Em conversa com várias delas, também era possível perceber outras semelhanças: todas são influenciadoras evangélicas e falam sobre cuidados com os cabelos e como manter o volumão sedoso e com brilho. Elas estavam ali para participar do Brasil Influencer 2023, evento que promete dar o caminho das pedras para se tornar um sucesso nas redes sociais.

Quem passa as dicas é um grupo heterogêneo de palestrantes, que vai de João Appolinário, CEO da Polishop, ao humorista Tirulipa. Com 8,3 milhões de seguidores, a maior atração do evento é Thiago Nigro, também conhecido como Primo Rico (ou ainda como marido de Maíra Cardi). Gabriela Sales, ou melhor, Rica de Marré, que tem 5 milhões de seguidores e fala de moda e beleza nas redes, era outro nome bastante aguardado.

Para participar, o ingresso mais barato custava R$ 853 --era possível parcelar em 12 vezes. O mais caro, com direito a camarote e "acesso aos diretores", chegava a R$ 2.857 e estava esgotado, segundo o site do evento. Porém, a maior parte de quem estava ali foi convidado pela Ybera Paris, empresa patrocinadora e cujo CEO, Johnathan Alves, idealizou o evento junto com outros executivos da marca.

Um dos grupos com que o F5 conversou era formado pelas amigas Aline Teles (5.446 seguidores), Leticia Mendes (5.452 seguidores), Nubia Mendes (1.735 seguidores) e Paola Gabriely (857 seguidores). Percebendo os cabelos cacheados da repórter, elas logo tratam de anunciar que a marca que divulgam vai lançar em breve uma linha voltada a esse público.

Já Kelly de Sousa, outra presente no local, tenta explicar o apelo do evento para esse público tão específico que lotou o Teatro Bradesco durante os dias do evento. Ela diz se sentir empoderada com o conteúdo que produz para seus mais de 6.500 seguidores no Instagram.

Além de beleza, a jovem também fala sobre moda. Um de seus vídeos é "arrume-se comigo para ir ao culto". "Gosto de produzir esse tipo de conteúdo porque às vezes outras fiéis me perguntam se tal roupa está boa para ir à igreja", conta.