RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ailton Graça não mediu esforços para ser o protagonista de 'Mussum, O Filmis', produção que estreou nesta quinta-feira (2) no circuito nacional, e conta a trajetória do humorista Antônio Carlos Bernardes Gomes, o Mussum.

O ator disse ter passado por alguns procedimentos estéticos para se parecer mais com o personagem do longa dirigido por Silvio Guidane. Graça fez harmonização facial, aplicação de botox e até implante capilar.

"Fui fazer harmonização, botox, porque eu tenho um olho miudinho. (...) Sou a favor de buscar o personagem através da caracterização", explicou o ator durante participação no programa Encontro, da Globo. Ele também destacou ter colocado cabelo para as apresentadoras Tati Machado e Valéria Almeida da atração "O Mussum tinha mais cabelo do que eu. Achei necessário", contou sobre um dos quatro integrantes de "Os Trapalhões".

Ailton ainda falou sobre a importância de Mussum ao abordar o racismo estrutural. "Humor é uma ferramenta poderosíssima para ensinar, para inserir dentro do contexto essa pauta tão importante", explicou o ator, que completou. "Este filme é a realização de um projeto de vida. É o primeiro 'pretagonista' que eu faço, e, dentro do meu histórico como artista. Sempre quis fazer esse trabalho, fosse no teatro ou em qualquer lugar".