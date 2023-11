SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - James Burrows, um dos diretores da série "Friends", disse que as atrizes Jennifer Aniston, Courteney Cox e Lisa Kudrow estão devastadas após a morte de Matthew Perry, ator do seriado com quem elas dividiram as cenas por dez temporadas.

"Elas estão destruídas. É um irmão morrendo", disse Burrows, que entrou em contato com as atrizes assim que soube da morte do ator. "Matthew tinha uma certa maneira de mudar de rumo. Ele fazia parte de uma família e foi o primeiro a não fazer mais parte dela".

Na segunda (30), o elenco do seriado se manifestou em relação à morte de Perry, em um comunicado publicado na revista People.

"Estamos todos totalmente arrasados com a perda de Matthew. Éramos mais do que apenas colegas de elenco. Somos uma família", diz a nota, assinada por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer.

"Há muito a dizer, mas agora vamos reservar um momento para lamentar e processar esta perda insondável. Com o tempo diremos mais, como e quando pudermos. Por enquanto, nossos pensamentos e nosso amor estão com a família de Matty, seus amigos e todos que o amavam ao redor do mundo."

Perry morreu no sábado (28), aos 54 anos, em sua casa em Los Angeles. Durante dez anos, ele interpretou Chandler Bing, em uma performance em "Friends" que lhe rendeu uma indicação ao Emmy em 2002.