ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo acertou nesta quinta-feira (2) a renovação de contrato do Campeonato Mineiro por um ano. A transmissão de 2024 será exclusiva, seja na TV aberta, no SporTV e no Premiere, serviço de futebol pay-per-view da emissora.

Ao todo, serão 16 datas na TV aberta, com um jogo por rodada. Partidas de Cruzeiro, América-MG e Atlético Mineiro serão exibidas no canal esportivo da Globo na TV por assinatura. Todos os outros jogos importantes estarão no Premiere.

Serão 12 clubes participantes: América-MG, Athletic Club, Atlético-MG, Cruzeiro, Democrata GV, Ipatinga, Itabirito, Patrocinense, Pouso Alegre, Tombense, Uberlândia e Villa Nova-MG.

Segundo o calendário divulgado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol), os Estaduais serão disputados entre os dias 21 de janeiro até 7 de abril de 2024.

A renovação do Campeonato Mineiro foi tranquila, porque a Globo foi a única empresa interessada a apresentar proposta. A Record chegou a fazer sondagens, mas não foi nada além disto.

Os jogos do Campeonato Mineiro serão exibidos nas tardes de sábado, com exceção das finais. A Globo ainda busca renovar os direitos de dois torneios: o campeonato de Pernambuco e o Gaúcho, tradicionais na programação da empresa.