SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Matthew Perry, morto no último sábado (28), aos 54 anos, pode ganhar uma estrela na calçada da fama ao lado de Courteney Cox e Jennifer Aniston, atrizes que também fizeram parte do elenco de "Friends".

Segundo o site americano TMZ, a Câmara de Comércio de Hollywood ?a entidade responsável pelo prêmio? disse que adoraria homenagear o ator com uma estrela e uma cerimônia póstuma, mas que cabe à sua família decidir se isso vai acontecer.

No entanto, segundo o TMZ, nenhum parente entrou em contato com a Câmara de Comércio para agendar uma cerimônia de entrega da estrela.

Perry morreu no sábado, aos 54 anos, em sua casa em Los Angeles. Durante dez anos, ele interpretou Chandler Bing, na sitcom "Friends", que rendeu a ele uma indicação ao Emmy em 2002. Ele foi encontrado já sem vida na banheira de hidromassagem de sua casa.

Exames preliminares indicam que a morte do ator não foi causada por uma overdose de fentanil e metanfetamina. No livro "Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível", lançado no início deste ano, o ator diz que teve problemas com dependência química durante as gravações de "Friends".