SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma das séries americanas mais queridas pelos brasileiros, Stranger Things terá uma loja oficial em São Paulo a partir de 14 de novembro, dentro do Shopping JK Iguatemi.

Entre roupas, objetos de decoração, acessórios e colecionáveis, a loja terá mais de 150 produtos oficiais da série -um terço deles desenvolvidos exclusivamente para o Brasil. O espaço também um circuito instagramável que reproduz quatro cenários icônicos da série, incluindo a sala de estar da Joyce e o laboratório onde fica o portal para o Mundo Invertido. Quatro figurinos originais da série também estarão expostos no local.

Parte das celebrações do Stranger Things Day, comemorado todo dia 6 de novembro, o espaço de 200 m² é temporário, com previsão de funcionamento apenas até março de 2024.

A visitação à loja é gratuita, mas os fãs que quiserem fazer seus registros no circuito de cenários deve pagar um ingresso que custa R$ 25 e inclui como brinde uma tag colecionável exclusiva, que não estará à venda na loja.

Os ingressos para visitar o circuito instagramável estão disponíveis no Sympla. Clientes Iguatemi One e dos cartões XP|Visa já podem adquirí-los em uma pré-venda exclusiva que vai até domingo (5). As vendas para o público geral abrem na segunda (6).

Antes de chegar a São Paulo, a loja temporária de Stranger Things já passou por Los Angeles, Nova York, Dallas, Chicago, Miami, Paris, Milão e Las Vegas. A edição paulistana será a primeira da América Latina.

"Os fãs brasileiros são os mais apaixonados do mundo e queríamos transportá-los direto para Hawkins, onde eles vão poder levar um pedacinho de sua série favorita para casa através de produtos exclusivos que não são encontrados em nenhum outro lugar", diz Greg Lombardo, vice-presidente global de Experiências na Netflix.

Loja oficial de Stranger Things

Shopping JK Iguatemi - av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041, Vila Olímpia, região sul. De seg. a sáb., das 10h às 22h; dom. e feriados das 14h às 20h. Grátis.

Circuito especial instagramável de Stranger Things

Shopping JK Iguatemi - av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041, Vila Olímpia, região sul. Em novembro, de seg. a sex. das 14h às 21h; sáb. das 10h às 21h e dom. e feriados das 14h às 19h. Ingressos a R$ 25 em Sympla.com.br. De dezembro a março, consulte os horários ao comprar o seu ingresso.