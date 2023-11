SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 35ª Bienal de São Paulo vai ser reaberta neste domingo, 5, após ficar fechada no sábado (4) por causa do temporal que interditou o parque Ibirapuera na sexta-feira, dia 3.

A organização anunciou no Instagram que vai funcionar em seu horário regular, das 10h às 19h. Afirmou também que a apresentação musical que ocorreria na Varanda Bienal, espaço na área externa do pavilhão, foi suspensa.

Na sexta-feira, quando a capital paulista foi atingida por chuva e rajadas de vento, a Bienal anunciou que precisaria cancelar a visitação por um dia até que as condições de visitação ao parque fossem restabelecidas. A mostra de arte, no entanto, não ficou sem energia elétrica.

O Museu Afro Brasil e o Museu de Arte Moderna também suspenderam as atividades no sábado. As instituições ainda não anunciaram se estão aptas para voltar a receber visitantes.

Várias regiões de São Paulo ficaram destruídas depois do temporal acompanhado de rajadas de vento e granizo. Bairros da cidade, como Morumbi e Pinheiros, na zona oeste, Freguesia do Ó, na zona norte, e Planalto Paulista e Vila Mariana, na zona sul, registraram falta de energia elétrica.