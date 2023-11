SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Folha terá uma casa com programação própria em Paraty durante a Flip 2023, como já fez em dez edições anteriores, com mais mesas do que no ano passado.

O número de debates subiu de nove para dez e os convidados, de 13 para 19 pessoas, entre escritores, colunistas e colaboradores do jornal. As mesas acontecem de 23 a 26 de novembro e são gratuitas, sem necessidade de inscrição. A Casa Folha fica na rua do Comércio, 8, no centro histórico de Paraty, no Rio de Janeiro.

O programa começa na quinta-feira com o crítico de cinema Inácio Araujo, que teve um livro sobre sua obra lançado pelas Edições Sesc, e a fotojornalista Gabriela Biló.

Em seguida, Mauricio Stycer, colunista de televisão e biógrafo do Homem do Sapato Branco, conversa com o jornalista André Barcinski, que criou uma série sobre o extinto jornal Notícias Populares. O primeiro dia se encerra com um encontro entre os escritores Bernardo Carvalho, autor do romance "Os Substitutos", e Lucrecia Zappi, de "Degelo".

A sexta-feira será aberta com uma discussão sobre a obra de Ruth Guimarães, que escreveu para a Folha nos anos 1960 e tem suas crônicas reunidas num volume lançado na Flip pela Primavera Editorial. A mesa será composta por Júnia Guimarães, filha da escritora e organizadora da obra, e a crítica Juliana Borges.

O dia continua com os escritores Alexandre Vidal Porto, do recente "Sodomita", e Eliana Alves Cruz, de "O Crime do Cais do Valongo", debatendo obras de ficção que reviram a história real. A última mesa do dia traz duas colunistas, Vera Iaconelli e Tati Bernardi, para discutir a maternidade com gancho na nova publicação da psicanalista, "Manifesto Antimaternalista".

No sábado, o colunista Conrado Hübner Mendes e o jornalista Oscar Pilagallo conversam sobre as relações entre o Supremo Tribunal Federal, a política e as manifestações de rua. À tarde, o neurocientista Sidarta Ribeiro, que acaba de lançar um estudo sobre maconha, debate a descriminalização das drogas com Luiz Eduardo Soares, especialista em segurança pública.

Mais tarde, o jornalista André Barcinski volta à Casa Folha, agora para falar de sua biografia "Tudo Passará", sobre Nelson Ned, acompanhado de duas filhas do cantor, Monalisa e Veronica d'Avila Pinto.

A programação termina no domingo, dia 26, com uma entrevista com o sociólogo Celso Rocha de Barros, autor de "PT: Uma História", sobre a conjuntura política em Brasília.

Ao longo do evento, haverá venda de livros dos autores e volumes das Coleções Folha, para visitantes que poderão ter acesso ainda a exemplares do jornal e a café Três Corações, marca que apoia a casa.

QUINTA (23.nov)

10h

'A História em Imagens'

Gabriela Biló e Inácio Araujo

mediação: Naief Haddad

15h

'Pinga Sangue'

Mauricio Stycer

mediação: André Barcinski

18h30

'Ninguém é Puro Crime'

Bernardo Carvalho e Lucrecia Zappi

mediação: Walter Porto

SEXTA (24.nov)

10h

'Crônicas Negras'

Júnia Guimarães Botelho e Juliana Borges

mediação: Gabriela Mayer

15h

'Reescrever a História'

Alexandre Vidal Porto e Eliana Alves Cruz

mediação: Walter Porto

18h30

'Mãe Só Tem Duas'

Tati Bernardi e Vera Iaconelli

mediação: Anna Virginia Balloussier

SÁBADO (25.nov)

10h

'O Tribunal e as Ruas'

Conrado Hübner Mendes e Oscar Pilagallo

mediação: Patrícia Campos Mello

15h

'Prende ou Passa'

Luiz Eduardo Soares e Sidarta Ribeiro

mediação: Maurício Meireles

18h30

'Tudo Passará'

André Barcinski, Monalisa d'Avila Pinto e Veronica d'Avila Pinto

mediação: Naief Haddad

DOMINGO (26.nov)

10h

'Brasília Hoje'

Celso Rocha de Barros

mediação: Patrícia Campos Mello